Okul idarecileri ve memurlar seyahat izin kurulunda görevlendirilebilir mi?

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak amacıyla Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilecektir. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 28 Mart 2020 tarihinde 81 il valiliğine Koronavirüs Tebdirleri Kapsamında Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Ek Genelge gönderilmiştir. Tıklayınız.

Genelgeye göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi düzenlenecektir.

Seyahat İzin Kurullarının teşkiline ilişkin olarak genelgede şu husus yer almaktadır:

"4- Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanacaktır."

Seyahat İzin Kurulunun teşkiline bakıldığında; kurul başkanının unvan, statü veya meslek ayrımı olmaksızın kamu görevlileri arasından belirlenmesi gerekmektedir. Başkan dışındaki diğer üyelerin kurumları ve nitelikleri belirlenmiştir.

Diğer taraftan, oluşturulan Seyahat İzin Kurullarının sekreterya işlerine yardımcı olmak üzere, kamu personelinin Valiliklerce 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde görevlendirilmesi de mümkün bulunmaktadır.