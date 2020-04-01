TBMM Adalet Komisyonu cuma günü toplanacak
Komisyonda, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek
|01 Nisan 2020 12:12
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TBMM Adalet Komisyonu, cuma günü toplanarak infaz düzenlemesini görüşecek.
Komisyondan yapılan bildirimde, AK Parti ve MHP'nin ortak hazırladığı, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere cuma günü toplanılacağı belirtildi.
Bildirimde, Kovid-19 salgını sebebiyle salona her kurumdan bir temsilci alınabileceği de kaydedildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, dün yaptığı basın toplantısında, düzenlemeye dair bilgi vermiş, Meclise sundukları teklifin komisyonda görüşülmesinin ardından salı günü Genel Kurul'da görüşülebileceğini açıklamıştı.
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