Belçika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 828 oldu
|01 Nisan 2020 12:40
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Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1189 artarak 13 bin 964'e ulaşırken, ölü sayısı da 123 artışla 828 oldu.
Belçika Kriz Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 560 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 4 bin 995'e ulaştığı belirtildi.
Kovid-19 görülen kişi sayısının 1189 artarak 13 bin 964'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 123 artışla 828'e ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yüzde 93'ünün 65 yaş üstü olduğu vurgulandı.
Öte yandan, Brüksel'deki bazı süpermarketlerde çalışanlar, ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirme talebiyle greve gitti.
Söz konusu çalışanların bağlı olduğu sendikaların, süpermarket yöneticileri tarafından önerilen Kovid-19 tazminatlarını yetersiz bulduğu bildirildi.
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