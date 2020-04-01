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Marketten siparişin teslimi 3 gün

Koronavirüs dolayısıyla kişisel izolasyon sürecinde zincir marketlerin mobil uygulamaları üzerinden satın alınan ürünler 3 gün sonra adrese teslim ediliyor. Bu alışverişlerde teslimat süresi en yakın 3 gün sonrasına verilirken müşteri eğer bu teslim tarihini onaylarsa 50 lira ve üzeri sepetler işleme alınıyor. Bazı marketler şubeye uzak adreslere sipariş ulaştırmıyor
 01 Nisan 2020 12:46
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Marketten siparişin teslimi 3 gün

Dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı alınan önlemlerin başında kişisel izolasyon geliyor. Nüfusun büyük çoğunluğu bu süreç içerisinde evlerinde kalarak, hastalığın yayılmasını engelliyor. Evde kalınan bu dönemde marketlerden yapılan alışverişlerde büyük oranla sanaldan yani o marketin mobil uygulaması üzerinden yapılıyor.

Yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş üzeri vatandaşların dışarıya çıkmasının yasaklandığı bu dönemde, zincir marketlerin mobil uygulamaları üzerinden yapılan eve teslim siparişlerin önemi arttı. Ancak bu talep sadece 65 yaş değil, tüm yaş grupları için yeteri kadar karşılanamıyor.

Bugün yapılan sipariş en erken Cumartesi günü teslim edilecek

Bir çok zincir market eve teslimat alışveriş noktasında yeni çalışmalarını hizmete aldığını duyurdu. Ancak yapılan uzaktan alışverişlerde son dönemlerde teslimat sıkıntısı yaşanıyor.

Zincir marketler online alışverişte hem sepete ücret sınırı koyuyor, hem de en yakın teslimat tarihini değişken olarak 3 ya da 5 gün sonrasına veriyor. Sepet sınırının en az 50 lira olduğu gözlenirken, belirtilen limitin altında kalan alışveriş tutarları dikkate alınmıyor. Uygulama üzerinden eve sipariş veren müşterilerin aktardıklarına göre, teslim tarihleri bazen 6 günü bulabiliyor ve satın alınan ürünler eksik gelebiliyor. Şikayetlerini iletmek için de karşılarında bir yetkili bulamadıklarından yakınıyorlar.
Deneme amaçlı bugün için Migros sanalmarket ve CarrefourSa onlinemarket üzerinden yapılan bir alışverişte, en yakın teslim tarihinin 4 Nisan Cumartesi ile 6 Nisan Pazartesi günü olarak verildiği test ediliyor.

Adres sınırlaması da mevcut

Eve teslimat çalışmasını duyuran zincir marketlerden biri de Şok Marketler. Mobil uygulama üzerinden yapılan incelemelere göre, her adrese teslimat sağlanmıyor. Her şubesinin yaklaşık 3 km çevresi için eve teslimli alışverişe imkan veriliyor. Bu sınırın dışında kalan adreslere teslimat gerçekleştirilmiyor.
İhlas Haber Ajansı
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