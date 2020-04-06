Pandemi süreci, işçi alımlarında mülakatı tamamen kaldırabilecek mi?

Bilindiği üzere, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sisteminin kaldırılması ile birlikte kamu kurumlarında temizlik, güvenlik ve bakım onarım hizmetleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D statüsünde yer alan sürekli işçi kadroları üzerinden yürütülmektedir.

2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı çerçevesinde izin ve vize işlemleri yapılan sürekli işçi kadrolarına alımlar, 09 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre sonuçlandırılmaktadır.

Mezkür yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan; "Kamu kurum ve kuruluşları işe yerleştirilecek kişileri, Kurum tarafından gönderilen listelerdeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirler. Sınav; yazılı veya sözlü yöntemlerden biri veya ikisi kullanılarak, mesleki bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılır. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda kura sonrası sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır." düzenlemesine göre işçi alımlarında üç branşta mülakat zorunlu bir yöntem olarak öngörülmüştür.

Diğer taraftan, COVID-19 pandemisiyle mücadelede hızlı bir şekilde sağlık sektörüne personel temin etmek amacıyla, ilgili yönetmeliğe geçtiğimiz haftalarda eklenen geçici maddelerle, Sağlık Bakanlığında ve Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerine (Üniversite hastanesi) "2020 yılına mahsus olmak üzere" temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak sürekli işçilerin, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilmesine olanak verilen düzenleme yapıldı.

İşin içinde olanların iyi bildiği üzere, işsizliğin her geçen gün daha da arttığı ülkemizde temizlik, güvenlik ve bakım onarım branşlarında sürekli işçi alımı, gerek mevzuat gerekse "diğer iç ve dış faktörlerden dolayı" adaleti sağlamanın oldukça zor olduğu personel alım yöntemlerinden birisidir. Sözlü sınavın sorularından tutunda, sınavın ölçülebilirliği ve denetlenebilirliği idareleri oldukça zorlamaktadır. Ayrıca, yereldeki "siyasi baskı" en çok sürekli işçi alımlarında kendisini göstermektedir. Bu nedenle, vicdan ile adalet arasındaki dengenin en çok bozulabileceği alımlardan birisi de budur.

COVID-19 virüsü ülkemizi her geçen gün alınan tedbirlerle birlikte her geçen gün daha da zorlarken, hızlı personel temin etmek amacıyla mülakatın kaldırılması da bir takım insanların iş sahibine vesile oldu.

Bu bağlamda, 5 kişilik temizlik personeli alımı için 5 bin kişinin başvurduğu sürekli işçi alımlarında, noter kurası sonrası neyi ölçtüğü belli olmayan mülakatlar yerine COVID-19 sebebiyle yapılmasında engel olmadığını öğrendiğimiz doğrudan asıl adayların belirlenebildiği yönteme bütün kamu idarelerinde süratle geçilmelidir!