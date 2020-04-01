İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi
|01 Nisan 2020 12:49
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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138 artarak 3 bin 36'ya yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 138 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 3 bin 36'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının ise 2 bin 987 artarak 47 bin 593'e ulaştığı bilgisini verdi.
Koronavirüse yakalanan hastalardan 3 bin 871'inin durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 15 bin 473 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.
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