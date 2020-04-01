Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.270,00 lira oldu
|01 Nisan 2020 12:51
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.270,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|340,80
|341,00
|341,30
|341,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.246,00
|2.267,00
|2.249,00
|2.270,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|311,00
|315,00
|311,00
|315,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.195,00
|2.215,00
|2.198,00
|2.218,00
|Yarım Ziynet
|1.097,00
|1.107,00
|1.099,00
|1.109,00
|Çeyrek Ziynet
|549,00
|554,00
|550,00
|555,00
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