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'Tarımsal ürünlerdeki fiyat düşüşü tüketiciye yansımıyor'

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Tarımsal ürünlerde üretici fiyatlarında büyük bir düşüş var ancak bu tüketici fiyatlarına düşüş olarak yansımıyor
 01 Nisan 2020 12:58
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'Tarımsal ürünlerdeki fiyat düşüşü tüketiciye yansımıyor'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında tarımsal ürünlerin üretici fiyatlarında büyük düşüş olmasına karşın bunun tüketici fiyatlarına yansımadığını belirterek, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halkın önlem amacıyla sokağa çıkmaması, talepte daralmaya ve buna bağlı olarak üretici fiyatlarında düşüşe neden oldu." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal ürünlerde üretici-tüketici fiyatlarındaki makasın bir türlü kapanmadığına dikkati çekti.

Pazarlamadaki sorunlar nedeniyle üreticilerin düşük fiyata ürün satarken, tüketicilerin daha pahalıya ürün tüketmek durumunda kaldığına işaret eden Bayraktar, "Halkın mağdur edilmemesi için bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi gerekiyor. Mart ayında markette 23, üreticide 7 üründe fiyat artışı, markette 16, üreticide 17 üründe fiyat düşüşü olurken, markette 3, üreticide 10 üründe fiyat değişmedi. Fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette yeşil soğan, üreticide patlıcan oldu." bilgisini verdi.

Bayraktar, üretici fiyatlarında, patlıcan, kabak, domates, salatalıkta yüzde 65'e varan düşüş yaşandığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Üreticideki bu düşüşe rağmen halkımız ucuza gıda tüketemiyor. Üreticide 35 kuruş olan lahana, markette 2 liraya satılıyor. Aradaki fark 5,7 kata ulaşıyor. Üretici fiyatlarında büyük bir düşüş var ancak bu tüketici fiyatlarına düşüş olarak yansımıyor. Spekülatif faaliyetler devam ederse çiftçimiz üretemez, halkımız gıdaya ulaşamaz."

- "Halkın sokağa çıkmaması fiyatları etkiledi"

Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin mart ayı tarımsal ürün fiyatlarında etkili olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Domates, biber, salatalık, patlıcan, portakal, mandalina gibi önemli ihraç ürünlerimizde karantina tedbirleri kapsamında ihracatın yavaşlaması ve nakliye için tır şoförlerinin ülke dışına gitmek istememesine bağlı olarak şoför sıkıntısı yaşanması fiyatları düşürdü. Yeşil soğan, havuç, karnabahar, lahana, ıspanak, maydanoz ve marulda, semt pazarları kurulmasına karşın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında halkın önlem amacıyla sokağa çıkmaması, talepte daralmaya ve buna bağlı olarak üretici fiyatlarında düşüşe neden oldu. Fiyat artışı görülen ürünlerden patates ve kuru soğanda Kovid-19 salgını ülkemizde etkili olmadan önce ihraç edilen ürün miktarındaki artış ve akabinde yaşanan talep artışı fiyatların yükselmesine yol açtı. Karantina tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunması amacıyla işçi sevkiyatlarının azar azar yapılmasının maliyeti yükseltmesi de fiyatların artmasında etkili olmuştur. Limonda ise rekoltenin düşük olmasının yanı sıra depodaki ürünün azar azar piyasaya arz edilmesi fiyatlara yansıdı."
Anadolu Ajansı
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