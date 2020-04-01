Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarını Bakanlık yapacak

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili mücadele devam ederken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu konudaki çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Yaptıkları özverili çalışmaları dolayısıyla sağlık çalışanlarını alkışladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Bütün dünyada sahra, çadır hastanelerinin konuşulduğu bir ortamda, kapalı spor salonlarının, metroların, hatta trenlerin hastaneye dönüştürüldüğü bir ortamda en çok ihtiyaç duyduğumuz İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi." diye konuştu.

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareketin beklendiğini anlatan Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin açılışı mayıs ayında yapılacak. Fakat en büyük sıkıntı, hastanenin etrafındaki ulaşım yolları." dedi.

Yerel seçimler öncesinde hastanenin yollarının bir kısmı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından imalatlarının tamamlandığını ifade eden Karaismailoğlu, "Yolların diğer kısmı ise İBB'nin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin erişim yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların imalatına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak. Kovid-19 ile mücadelemize katkı sağlayacak.

"Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir ama maalesef yapılmamaktadır"

Kendi ölçeğinde dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan İkitelli Şehir Hastanesinin, 6 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir metrosunun ihalesinin 2017'de İBB tarafından ihalesinin yapıldığını anımsatan Karaismailoğlu, bu metro hattının nisan ayında sözleşme ve yer tesliminin yapıldığını anlattı.

Söz konusu metro inşaatının 2017-2018 nisan ayında durdurulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, nisan ayında müteahhide metro inşaatı imalatının devam etmesi için yazılı emir verildiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, 2018 Nisan sonrasında yani yerel seçim öncesinde hattın yüzde 10'luk kısmının tamamlandığını, 3 şaft açıldığını, 4 istasyonda çalışmaların devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum."