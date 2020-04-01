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Hak-İş'ten 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına desteklerini konfederasyon olarak, 1 milyon lirayla başlattıklarını belirtti.
 01 Nisan 2020 13:11
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Hak-İş'ten 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek

Hak-İş Genel Başkan Mahmut Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına desteklerini konfederasyon olarak, 1 milyon lirayla başlattıklarını belirtti.

Arslan, yazılı açıklamasında, devletin ve hükümetin salgını önleme konusunda toplumun tüm kesimleri için aldığı ve alacağı tedbirleri hayati önemde gördüklerini belirtti.

Koronavirüsün dünyada ortaya çıktığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetin, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olmak üzere bütün bakanlara ve yetkililere süreci izleyip aldıkları hızlı önlemler ve başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür eden Arslan, sosyal mesafenin korunması ve tedbirlere uyulmasının salgının en az kayıpla atlatılması açısından gerekli olduğunu vurguladı.

Bütün kesimlerin salgını ciddiye alması ve buna uygun önlemler alarak süreçten en az zararla çıkılmasını sağlayacağına işaret eden Arslan, şu değerlendirmede bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğimizi Hak-İş Konfederasyonu olarak, 1 milyon Türk lirasıyla başlatıyoruz.

Önümüzdeki süreçte Hak-İş'e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, çalışanları ve teşkilat mensupları da kampanyaya katkı vermeye devam edeceklerdir. Öncü bir sivil toplum kuruluşu olarak bugün elimizi taşın altına koymanın, sorumluluğumuzu hatırlamanın, ülkemizin bu zor döneminde devletimizin ve milletimizin yanında olmanın tam zamanıdır."
Anadolu Ajansı
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