1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 90.167,10 puana çıktı
 01 Nisan 2020 13:17
Yazdır
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 artışla 90.167,10 puana çıktı.

Güne düşüşle başlamasına rağmen ilerleyen saatlerde kayıplarını telafi ederek yükselişe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 523,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,84 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,32 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile elektrik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, Borsa İstanbul'un Asya ve Avrupa pay piyasalarından pozitif ayrışarak alıcılı bir seyir izlediğini kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri ile imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 puanın destek, 92.000'in direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar yılın en yüksek seviyesinde
01 Nisan 2020 13:19		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Nisan 2020 12:51
Gün ortası döviz fiyatları
01 Nisan 2020 12:03		 Gram altın 341 lira seviyelerinde
01 Nisan 2020 11:28
Borsa, güne düşüşle başladı
01 Nisan 2020 10:07		 Borsa günü yükselişle tamamladı
31 Mart 2020 18:29
Gün sonu altın fiyatları
31 Mart 2020 17:20		 Dövizde gün sonu fiyatları
31 Mart 2020 17:09
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
31 Mart 2020 13:19		 Çeyrek altın ne kadar?
31 Mart 2020 12:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:50 - Birinci derece akraba olmayan kişilerle yolculuğa 'korsan taksi' muamelesi14:42 - MSB: Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı14:39 - Eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi14:36 - KKTC'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi14:36 - Serdar Ortaç 'bir çay demleyenim yok' dedi taksi durağına gitti14:28 - THY: Gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma uyguluyoruz14:23 - Putin, Koronavirüs riski nedeniyle uzaktan çalışıyor14:15 - Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı14:06 - Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24'e yükseldi14:04 - Okul idarecileri ve memurlar seyahat izin kurulunda görevlendirilebilir mi?
14:04 - e-Tarım portalının kapsamı genişliyor14:02 - Bakan Selçuk'tan EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere teşekkür13:51 - Jandarma karantinadaki köye, traktörle saman götürdü13:46 - Bilim Kurulu yeni önlemleri görüşmek üzere toplandı13:44 - Yanlış ödenen emekli aylığının toptan geri istenmesi hak ihlali13:43 - Mehmet Öz, eşinin elbisesini giydi, TikTok videsu çekti13:42 - Meteorolojiden sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı13:35 - Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
LPG'ye büyük indirim geliyor
Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
İletişim Başkanı: Kampanya için maaştan kesinti yapılması tasvip edilemez
Bakanlık genelge yayınladı: Pazar yerleri için yeni tedbirler
Acun Ilıcalı: Ülkemle gurur duyuyorum
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
milli dayanışma kampanyası 4
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 3
uyku düzeni 2
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
berber 3
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 1
müge anlı'nın doktorlara sitem etmesi 2
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam