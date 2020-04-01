Dolar yılın en yüksek seviyesinde
Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü
|01 Nisan 2020 13:19
|Yazdır
Dolar, TL karşısında 6,6555 ile yılın en yüksek seviyesini gördü.
Güne 6,6230 seviyesinden başlayan dolar küresel koronavirüs haberlerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederek TL karşısında yılın en yüksek seviyesini gördü. Dolar/TL 6,6555 seviyesi ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Parite, şu sıralarda 6,6540 seviyesinden işlem görüyor.
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
01 Nisan 2020 13:17
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
01 Nisan 2020 12:51
|Gün ortası döviz fiyatları
01 Nisan 2020 12:03
|Gram altın 341 lira seviyelerinde
01 Nisan 2020 11:28
|Borsa, güne düşüşle başladı
01 Nisan 2020 10:07
|Borsa günü yükselişle tamamladı
31 Mart 2020 18:29
|Gün sonu altın fiyatları
31 Mart 2020 17:20
|Dövizde gün sonu fiyatları
31 Mart 2020 17:09
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
31 Mart 2020 13:19
|Çeyrek altın ne kadar?
31 Mart 2020 12:41