Koronavirüsten koruyor diye içiyorlar... Ölü sayısı 320'ye çıktı
|01 Nisan 2020 13:24
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İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) koruduğu söylentileri üzerine tüketimi artan sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 320'ye yükseldi.
İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'a göre, video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, 6 Mart'tan bu yana ülke genelinde 3 bin 117 kişinin sahte içkiden zehirlenerek hastanelere başvurduğunu söyledi.
Zehirlenenlerden 1066 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Cihanpur, bunlardan 73'ünün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü belirtti.
Cihanpur, sahte içki nedeniyle bugüne kadar 320 kişinin yaşamını yitirdiğini, 62 kişinin de görme yetisini kaybettiğini açıkladı.
Sahte içki nedeniyle şu ana kadar 84 kişinin hayatını kaybettiği Fars eyaletinin yanı sıra Huzistan, Elburz, Doğu Azerbaycan ve Erdebil başta olmak üzere birçok şehirde 6 Mart'tan bu yana onlarca kişinin koronavirüse "iyi geldiği" söylentileri üzerine endüstriyel alkolden elde edilen sahte içki tükettiği ve onlarca kişinin öldüğü bildirilmişti.
Bu kapsamda sahte içki üreten birçok kişi gözaltına alınırken, yapılan operasyonlarda yüzbinlerce litre alkol ele geçirilmişti.
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