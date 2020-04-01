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Bilim Kurulu yeni önlemleri görüşmek üzere toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı
 01 Nisan 2020 13:46
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Bilim Kurulu yeni önlemleri görüşmek üzere toplandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı.

Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alacak.

Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.

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Anadolu Ajansı
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