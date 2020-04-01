Bilim Kurulu yeni önlemleri görüşmek üzere toplandı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı
|01 Nisan 2020 13:46
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, saat 13.30'da başladı.
Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde bir araya gelen Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, vaka artışı ve hastaların durumunu ele alacak.
Toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülecek.
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