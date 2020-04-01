Mehmet Öz, eşinin elbisesini giydi, TikTok videsu çekti
Dr. Mehmet Öz, corona virüsü ile ilgili bilgilendirici açıklamalarıyla dikkat çekerken, bugün sosyal medyanın gündemine oturan TikTok videosuyla da tebessüm ettirdi...
|01 Nisan 2020 13:43
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Corona virüsü nedeniyle herkes evlerine kapanınca, pek çok kişi son zamanlarda TikTok uygulamasında vakit geçirmeye başladı.
Dünyaca ünlü isimler çektikleri videolarla dikkat çekerken, bir video da Dr. Mehmet Öz'den geldi...
Corona virüsü hakkında bilgilerini aktarmak için Today Show'a katılan Öz, program sonrası Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti.
Drake'in Nonstop şarkısında dans ederken kıyafetlerini değiştiren ikilinin bu halleri tebessüm ettirdi...
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