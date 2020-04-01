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Bakan Selçuk'tan EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla teşekkür etti
 01 Nisan 2020 14:02
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Bakan Selçuk'tan EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Bakan Selçuk, twitter'den yayınladığı mesajında; 'Çocuklar uzaktan eğitim alabilsinler diye kendi çocuklarını evde bırakıp stüdyoya kapanan, bir köşede konu hazırlığı, bir köşede çekim yapan, bir köşede akşam yemeğine yumurta kıran yüzlerce öğretmenimiz ben minnettarım, Türkiye müteşekkir.... ' ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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