Bakan Selçuk'tan EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere teşekkür
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla teşekkür etti
|01 Nisan 2020 14:02
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'de ders anlatan öğretmenlere sosyal medya hesabından teşekkür etti.
Bakan Selçuk, twitter'den yayınladığı mesajında; 'Çocuklar uzaktan eğitim alabilsinler diye kendi çocuklarını evde bırakıp stüdyoya kapanan, bir köşede konu hazırlığı, bir köşede çekim yapan, bir köşede akşam yemeğine yumurta kıran yüzlerce öğretmenimiz ben minnettarım, Türkiye müteşekkir.... ' ifadelerini kullandı.
Çocuklar uzaktan eğitim alabilsinler diye kendi çocuklarını evde bırakıp stüdyoya kapanan, bir köşede konu hazırlığı, bir köşede çekim yapan, bir köşede akşam yemeğine yumurta kıran yüzlerce öğretmenimiz ben minnettarım, Türkiye müteşekkir.... #iyikivarsınöğretmenim pic.twitter.com/g8UMX92OinZiya Selçuk (@ziyaselcuk) April 1, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MEB, kaygı için çağrı merkezi kurdu
01 Nisan 2020 11:08
|MEB, tüm öğrenci nakil ve geçiş işlemlerini durdurdu
01 Nisan 2020 00:17
|LGS'de sorulacak soruların müfredatı belli oldu
31 Mart 2020 15:18
|Ziya Selçuk: Atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceğiz
31 Mart 2020 11:34
|Bakan Selçuk, öğrencilerin evde geçirecekleri zamana ilişkin planlamalarını açıkladı
30 Mart 2020 18:53
|Koronavirüs travmasına karşı MEB iki ayrı kılavuz hazırladı
30 Mart 2020 18:51
|MEB, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları için kolları sıvadı
30 Mart 2020 15:44
|EBA TV'nin yeni yayın akışı belli oldu
30 Mart 2020 13:35
|MEB, 'N95' standardında maske makinesi üretecek
30 Mart 2020 11:20
|Bakan Selçuk: Çocuklarımızın evde geçirdikleri vakti planladık
30 Mart 2020 10:53