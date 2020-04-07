Kronik hastalıklar başta olmak üzere bir çok konuda uygulama birliği sağlanmalı!
|07 Nisan 2020 14:00
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Koronavirüs salgını sonrasında ilk olarak, 13 Mart 2020'de Cumhurbaşkanlığınca bir yazı yayımlanmış ve "hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonundaki hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kap damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar" idari izinli sayılmıştı.
22 Mart 2020 tarihinde ise esnek çalışmaya geçme konunda kamu kurumlarına yetki verilmişti.
Şuan yaşamakta olduğumuz süreçte, kronik hastalıkların neler olduğu konusu başta olmak üzere bir çok sorun yaşanmaktadır.
Devlet Personel Başkanlığının görevlerini üstlenmiş olan Cumhurbaşkanlığı Personel Prensip Genel Müdürlüğü veya Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi veyahut da Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, uygulamada yaşanan sorunlara ilişkin olarak, açıklamalar yapması gerekmektedir.
memurlar.net'in bu konudaki açıklamaları için tıklayınız.
- İdari izindeki kronik hastalıklardan ne anlaşılmalıdır?
- Kronik hastalığı olanların beyanları esas alınmalı!
- İdari izin kullanımı hamile memurların analık iznini etkiler mi?
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