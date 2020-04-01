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THY: Gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma uyguluyoruz

Türk Hava Yolları (THY): (Şirketimiz) Personel giderleri ile ilgili gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler almaktadır
 01 Nisan 2020 14:28
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THY: Gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma uyguluyoruz

Türk Hava Yolları (THY,) operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda bazı maliyet azaltıcı tedbirlerin alındığını duyurdu.

THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, yeni tip koronavirüs sebebiyle tüm dış hat uçuşlarını 27 Mart'ta durduğu, iç hat uçuşlarının ise önemli büyükşehirlere olmak üzere kısıtlı şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ortaklığın, şirketin operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için çalışmalar yaptığı dile getirilen açıklamada, "Personel giderleri ile ilgili gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler almaktadır. Planlanan yatırım kalemlerinden önemli bir bölümünü iptal etmektedir veya ertelemektedir. Ayrıca, yeni finansman imkanlarını değerlendirerek likidite seviyesini güçlü tutacak önlemleri almaktadır. Önemli tedarikçiler ile görüşülüp ödeme takvimlerinin revizesi üzerine çalışılmaktadır. Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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