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KKTC'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) corona virüsü (covid-19) nedeniyle ölüm sayısı 2'ye yükseldi
 01 Nisan 2020 14:36
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KKTC'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

KKTC'de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 83 yaşındaki Alman kadın turist Lieselotte Hosh bugün yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Hosh'un diyabet hastalığı ve hipertansiyonu da olduğu belirtildi. KKTC'de geçtiğimiz hafta bir Alman turist koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DHA
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