Serdar Ortaç 'bir çay demleyenim yok' dedi taksi durağına gitti
Kanal D'de ekranlarında yayınlan "2.Sayfa" programının haberine göre Serdar Ortaç, "Bir çay bile demleyenim yok" diyerek soluğu taksi durağında aldı.
|01 Nisan 2020 14:36
|Yazdır
Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, testlerinin sonucunu negatif çıktığın açıklamıştı
Karantina günlerini evinde tek başına geçiren ünlü şarkıcı canı sıkılınca mahallesinde bulunan taksi durağına gitti.
"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca bir şoförden "Ödemezsin olur biter" yanıtını aldı.
Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz" cevabını verdi. Programda verilen bilgiye göre Ortaç, aniden biten sürpriz ilişkisini soran yakınlarına "Seçil beni değil, şöhretimi sevdi" diyerek dert yanıyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mehmet Öz, eşinin elbisesini giydi, TikTok videsu çekti
01 Nisan 2020 13:43
|Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
01 Nisan 2020 11:58
|Acun Ilıcalı: Ülkemle gurur duyuyorum
01 Nisan 2020 11:18
|Doktora hakaret eden Müge Anlı özür diledi!
31 Mart 2020 09:06
|Doktorları hedef alan Müge Anlı'ya tepki!
30 Mart 2020 19:47
|Ünlü dizinin yeni bölümünü 'evde kalan' oyuncular çekti
30 Mart 2020 11:46
|Haluk Levent başlattı, ünlülerden destek yağdı
29 Mart 2020 14:43
|Haluk Levent'in yardım çağrısına ünlülerden destek
28 Mart 2020 23:00
|Ünlü sanatçı koronavirüs testi yaptırdı! Sonucu açıkladı
25 Mart 2020 20:48
|Bu da İbrahim Tatlıses'in korona önerisi: Ayva suyu için
25 Mart 2020 01:21