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Serdar Ortaç 'bir çay demleyenim yok' dedi taksi durağına gitti

Kanal D'de ekranlarında yayınlan "2.Sayfa" programının haberine göre Serdar Ortaç, "Bir çay bile demleyenim yok" diyerek soluğu taksi durağında aldı.
 01 Nisan 2020 14:36
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Serdar Ortaç 'bir çay demleyenim yok' dedi taksi durağına gitti

Geçtiğimiz günlerde corona virüs şüphesiyle tek başına hastaneye giden Serdar Ortaç, testlerinin sonucunu negatif çıktığın açıklamıştı

Karantina günlerini evinde tek başına geçiren ünlü şarkıcı canı sıkılınca mahallesinde bulunan taksi durağına gitti.

"Ağabeylerim bana çay verdi" şeklinde bir paylaşımda bulunan Serdar Ortaç, durakta bulunan şoförlere "Size biriken borcumu nasıl ödeyeceğim?" diye sorunca bir şoförden "Ödemezsin olur biter" yanıtını aldı.

Şoförlere neden maske takmadıklarını soran Ortaç'a bir şoför "Acı patlıcanı kırağı çalmaz" cevabını verdi. Programda verilen bilgiye göre Ortaç, aniden biten sürpriz ilişkisini soran yakınlarına "Seçil beni değil, şöhretimi sevdi" diyerek dert yanıyor.
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