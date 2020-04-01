1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TİSK'ten, Kampanyaya 20 milyon lira destek

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi
 01 Nisan 2020 14:58
Yazdır
TİSK'ten, Kampanyaya 20 milyon lira destek

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek vereceklerini bildirdi.

Akkol, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs salgınının küresel bir soruna dönüştüğünü belirterek, virüsün yaşamın her alanını etkilediğine dikkati çekti.

Yaşanılan zor günlerin birlik ve beraberlik ruhuyla aşılabileceğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nın bu anlamda önemli olduğunu vurgulayan Akkol, şunları kaydetti:

"TİSK camiası olarak büyüklüğümüzün ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu süreçte, her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini çok defa dile getirmiştik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik bu kampanyaya, 20 milyon lira ile güçlü bir destek vereceğiz. Bu destekte TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfımız en ön safta yer aldı. Hassasiyet ve katkılarından dolayı yönetimine teşekkür ederim."

- "Çalışanlara 3 milyon maske ve 100 bin ton dezenfektan dağıtıldı"

İnsan sağlığını her şeyin üzerinde gördüklerine dikkati çeken Akkol, bu süreçte konfederasyonları bünyesindeki 12 bin işletmede iş sağlığı-güvenliği kurallarının yanında, devletin aldığı tedbirlerin de titizlikle uygulandığını aktardı.

TİSK olarak çalışma hayatını da etkileyen bu zor dönemi en iyi şekilde yönetme gayretinde olduklarına işaret eden Akkol, bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İlk olarak işletmelere 2 milyon maske dağıttık. Üye sendikalarımızın dağıttıklarıyla sayı 3 milyona çıktı. İşletmelere gönderilmek üzere 100 bin ton dezenfektan temin ettik. İşveren sendikalarımızın üye işletmelere destek olabilmek için kuracakları yardımlaşma ve dayanışma fonundaki sınırın nakit mevcutlarının yüzde 25'inden yüzde 35'ine yükseltilmesini talep ederek, bunun yasalaşmasını sağladık.

Diğer taraftan, çalışanlara eğitim verecek online gelişim platformu kurmak için kolları sıvadık. Bu platform üzerinde yaklaşık 100 bin çalışana 3 ay boyunca iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin yanında, ailelere ebeveyn eğitimleri, psikolojik destek eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. İlerleyen süreçte geleceğin işlerine yönelik eğitimlerle de platformu zenginleştirilmeyi planlıyoruz."

Akkol, Sağlık Bakanlığına 20 solunum cihazı bağışlamak için çalışmalara başladıklarını da bildirerek, bu zor süreçte fedakarca görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere hizmetlerin aksamaması için özveri gösteren tüm kamu ve özel sektör çalışanlarına şükran ve minnet borçlu olduklarını aktardı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
01 Nisan 2020 15:55		 Hak-İş'ten 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
01 Nisan 2020 13:11
Market alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları
01 Nisan 2020 13:02		 'Tarımsal ürünlerdeki fiyat düşüşü tüketiciye yansımıyor'
01 Nisan 2020 12:58
HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası
01 Nisan 2020 00:41		 TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı
01 Nisan 2020 00:31
Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!
31 Mart 2020 18:50		 ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek
31 Mart 2020 17:23
Enerji sektöründen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon TL destek
31 Mart 2020 16:59		 Memur-Sen'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
31 Mart 2020 16:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:52 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı16:47 - RTÜK, reklam Üst Kurul paylarını erteledi16:44 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun CMO'su Talin Yıldız oldu16:37 - MSB: Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi16:35 - Başkentte toplu taşıma seferlerine koronavirüs düzenlemesi16:32 - ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' haberleriyle ilgili suç duyurusu16:30 - Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri16:26 - 'Terörden Arananlar Listesi' yenilendi16:24 - Benzine 8 kuruş zam yapıldı16:21 - Kırklareli'nde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personeli taburcu edildi
16:20 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum içi nakil duyurusunu yayımladı16:15 - 'Alınan tedbirlere uyulmazsa, daha sert tedbirler alırız'16:11 - TFF açıkladı: Türk futbolu ilk koronavirüs kaybını verdi16:10 - Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak16:04 - 'Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak'16:00 - Koronavirüs salgınında eğitimi terk etmeyen 2 ülkeden biri olduk15:56 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis15:55 - İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
LPG'ye büyük indirim geliyor
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak
İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı
İletişim Başkanı: Kampanya için maaştan kesinti yapılması tasvip edilemez
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 1
vurdumduymaz 1
zekatların bağış kampanyasına gönderilmesi caizdir 1
fatih portakal'ın 31.03.2020 tarihli yayında sert eleştiriler ya 2
kenan sofuoğlu 2
kuaför 1
vay anasını sayın seyirciler 2
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 1
telefonu sonuna kadar çaldıran insan 5
müge anlı'nın doktorlara sitem etmesi 2
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam