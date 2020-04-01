Zico'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık!
Brezilyalı çalıştırıcının paylaşımı Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı...
|01 Nisan 2020 15:02
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Zico, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve "Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan" notunu düştü.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken, Kanarya'nın eski antrenörü Zico'dan flaş bir paylaşım geldi...
Brezilyalı efsane, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve altına, "Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan fotoğraflar aldım. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Özellikle teknik ekip, futbolcular, yönetim ve fantastik taraftara... Fener gücü!" mesajını yazdı. Bu paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.
Kaynak: Habertürk
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