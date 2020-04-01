1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 732'ye yükseldi

Almanya'da korona virüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 732'ye yükseldi.
 01 Nisan 2020 15:10
Yazdır
Almanya'da koronadan ölenlerin sayısı 732'ye yükseldi

Almanya'da korona virüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısı 732'ye yükseldi.

Almanya bulaşıcı hastalıklarla mücadele otoritesi Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 149 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 5 bin 453 kişinin de korona virüs testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Almanya'da ilk vakanın görüldüğü günden bu yana ülke genelinde 67 bin 366 korona vakası görüldüğü, salgında ölenlerin sayısının 732'ye yükseldiği bildirildi. Korona vakasının en çok rastlandığı eyalet 16 bin 697 vaka ile Bayern olurken, ikinci sırada ise 14 bin 351 vaka ile Kuzey Ren Vestfalya eyaleti, üçüncü sırada da 13 bin 410 vaka sayısıyla Baden Württemberg eyaleti yer alıyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı
01 Nisan 2020 16:52		 Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1173'e yükseldi
01 Nisan 2020 15:42
En genç koronavirüs kurbanı 2 saat içinde hayatını kaybetmiş
01 Nisan 2020 14:55		 KKTC'de koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi
01 Nisan 2020 14:36
Putin, Koronavirüs riski nedeniyle uzaktan çalışıyor
01 Nisan 2020 14:23		 Rusya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 24'e yükseldi
01 Nisan 2020 14:06
Koronavirüsten koruyor diye içiyorlar... Ölü sayısı 320'ye çıktı
01 Nisan 2020 13:24		 İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi
01 Nisan 2020 12:49
Belçika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 828 oldu
01 Nisan 2020 12:40		 İspanya'da bir günde 864 kişi virüsten öldü
01 Nisan 2020 12:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş16:52 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı16:47 - RTÜK, reklam Üst Kurul paylarını erteledi16:44 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun CMO'su Talin Yıldız oldu16:37 - MSB: Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi16:35 - Başkentte toplu taşıma seferlerine koronavirüs düzenlemesi16:32 - ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' haberleriyle ilgili suç duyurusu16:30 - Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri16:26 - 'Terörden Arananlar Listesi' yenilendi16:24 - Benzine 8 kuruş zam yapıldı
16:21 - Kırklareli'nde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personeli taburcu edildi16:20 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum içi nakil duyurusunu yayımladı16:15 - 'Alınan tedbirlere uyulmazsa, daha sert tedbirler alırız'16:11 - TFF açıkladı: Türk futbolu ilk koronavirüs kaybını verdi16:10 - Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak16:04 - 'Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak'16:00 - Koronavirüs salgınında eğitimi terk etmeyen 2 ülkeden biri olduk15:56 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
LPG'ye büyük indirim geliyor
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak
İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı
İletişim Başkanı: Kampanya için maaştan kesinti yapılması tasvip edilemez
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yardım kampanyası hesabının bloke edilmesi 1
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 3
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 4
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
90 bin kişi cezaevinden çıkacak 3
belediyelerin yardım toplamasının valilik iznine bağlanması 8
luke sikma 1
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
karantina 1
sosyal fobi 2
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam