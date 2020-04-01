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Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın gereği yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız. Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor" dedi. Erdoğan, "Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.
 01 Nisan 2020 15:14
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Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın gereği yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan il başkanlarına seslendi. Video konferans yoluyla yapılan konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

- Esasen bu tür kampanyalarda toplanan meblağlar Devlet olarak verdiğimiz desteğin yanında çok küçük bir tutarı ifade eder.

- Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur. Bu kampanyaların tümü, Cumhurbaşkanlığının açıkladığı birimler tarafından yürütülmektedir. Takibi İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmaktadır. Belediyeler, izin almaksızın böyle kampanyalar açarlarsa, Devlet içinde Devlet olma mantığı oluşur, gücü dağıtırız, buna da kimsenin hakkı yok, yasalar da zaten buna müsaade etmiyor.

- Burada rakamdan ziyade milletimizin birlik, beraberlik ve dayanışmasının gösterilmesidir. Eğer biz bugün bir olmayacaksak, bugün beraber olmayacaksak, bugün hala siyasi mantıkla, iktidarmış ana muhaletmiş yaklaşımı içine gireceksek biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Biz iktidar olarak uyarımızı yapmak zorundayız.

- Şahsımız ve kabine üyelerimizin maaşlarından başlayarak yapılan kampanya hamdolsun işdünyamız ve hayırseverlerimiz tarafından sahiplendi.

- Bir çok spekülasyonlar yapılıyor. Spekülasyonlarda, devletin para toplamaya, Devletin af edersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar... Şuan Devletin yaptığı yatırımlar, atmış olduğumuz adımlar bunlar rakamlarla ifade edilmez. Muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.

- Dün şehir hastanelerine karşı çıkanlar şimdi şehir hastanelerinin niye sayısı az diye soruyor. Bunların ufku yok. Biz ardı ardına yeni hastanelerimizi açmanın gayreti içindeyiz. 20 Nisan'da İkitellideki şehir hastanesini açacağız. 2 bini aşkın yatak kapasitesi var.
Memurlar.Net
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