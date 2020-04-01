Kadın futbolunda koronavirüsten vefat
TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
|01 Nisan 2020 15:36
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TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü Kumsal Yıldız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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