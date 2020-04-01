1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cezaevleriyle ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma

Van'daki cezaevleriyle ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturanlar hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi
 01 Nisan 2020 15:50
Yazdır
Cezaevleriyle ilgili asılsız paylaşımlara soruşturma

Van'daki cezaevleriyle ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği oluşturanlar hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilerinden alınan bilgiye göre, sosyal medyada "Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan gazeteci Nedim Türfent, 3 cezaevinin bulunduğu kampüste bir gardiyanın ailesinde korona virüsü tespit edildiği söylentilerinin dolaştığını belirterek, tutuklu ve hükümlülerin tedirginliğini paylaştı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Doğruluk payı olmayan ve aksi yönde bilgi kirliliği oluşturanlar hakkında ise adli soruşturma başlatılacağı kaydedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Adli Tıp otizmli gence 'kendisini savunabilir' dedi, şüpheli tahliye edildi
01 Nisan 2020 11:49		 İstanbul'da, asılsız paylaşım yapan şüpheli yakalandı
01 Nisan 2020 11:23
'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi
31 Mart 2020 21:26		 HDP'li vekil Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı
29 Mart 2020 16:32
Ambulansa saldıran zanlılar adliyeye sevk edildi
29 Mart 2020 16:20		 Erdoğan'a hakaret etti, 90 gün evden çıkamayacak
28 Mart 2020 23:17
Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı
28 Mart 2020 17:37		 Sosyal medyada provakasyon 3 kişi tutuklandı
28 Mart 2020 12:11
FETÖ şüphelisi akademisyen hakkındaki takipsizlik kararı kaldırıldı
27 Mart 2020 19:20		 112 Acil Servis görevlilerini darp eden 3 kişi tutuklandı
27 Mart 2020 19:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş16:52 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı16:47 - RTÜK, reklam Üst Kurul paylarını erteledi16:44 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun CMO'su Talin Yıldız oldu16:37 - MSB: Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi16:35 - Başkentte toplu taşıma seferlerine koronavirüs düzenlemesi16:32 - ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' haberleriyle ilgili suç duyurusu16:30 - Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri16:26 - 'Terörden Arananlar Listesi' yenilendi16:24 - Benzine 8 kuruş zam yapıldı
16:21 - Kırklareli'nde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personeli taburcu edildi16:20 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum içi nakil duyurusunu yayımladı16:15 - 'Alınan tedbirlere uyulmazsa, daha sert tedbirler alırız'16:11 - TFF açıkladı: Türk futbolu ilk koronavirüs kaybını verdi16:10 - Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak16:04 - 'Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak'16:00 - Koronavirüs salgınında eğitimi terk etmeyen 2 ülkeden biri olduk15:56 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
LPG'ye büyük indirim geliyor
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak
İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı
İletişim Başkanı: Kampanya için maaştan kesinti yapılması tasvip edilemez
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğün iceman'in omuzlarında yükselmesi 3
sosyal fobi 2
bulaşık yıkayan erkek 3
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
yardım kampanyaları 5
telefonu sonuna kadar çaldıran insan 4
uşak valisinin şehir turu 2
zekatların bağış kampanyasına gönderilmesi caizdir 1
kenan sofuoğlu 2
son zamanlarda erkeklerin daha çok sakal bırakması 1
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam