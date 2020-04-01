1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.
 01 Nisan 2020 15:55
Yazdır
İSO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek verdiğini duyurdu.

İSO'dan yapılan açıklamada, tüm dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplumun her ferdini zorlayan bu süreçten el ele vererek, dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirerek, yarınlara umutla bakarak çıkacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına İSO olarak 1 milyon TL destek veriyoruz. İSO ailesi, 20 bin üye sanayicisiyle büyük ve güçlü bir ailedir. Tüm üyelerimize bu kampanyaya destek olmaları konusunda duyuru yaparak, dayanışma ve paylaşmayı güçlü kılmak amacındayız."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TİSK'ten, Kampanyaya 20 milyon lira destek
01 Nisan 2020 14:58		 Hak-İş'ten 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira destek
01 Nisan 2020 13:11
Market alışverişinde koronavirüsten korunmanın yolları
01 Nisan 2020 13:02		 'Tarımsal ürünlerdeki fiyat düşüşü tüketiciye yansımıyor'
01 Nisan 2020 12:58
HAKAD'dan 'Anılarını Yaz Bizimle Paylaş' kampanyası
01 Nisan 2020 00:41		 TYB Akademi ilk 15 sayısını ücretsiz erişime açtı
01 Nisan 2020 00:31
Kan bağışı düştü... Sıkıntı olabilir!
31 Mart 2020 18:50		 ATO'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon TL destek
31 Mart 2020 17:23
Enerji sektöründen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon TL destek
31 Mart 2020 16:59		 Memur-Sen'den 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
31 Mart 2020 16:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:59 - Eski eşi ile oğlunu, 'Bana kalmayan mallar size de kalmasın' diyerek, öldürmüş16:52 - İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye ulaştı16:47 - RTÜK, reklam Üst Kurul paylarını erteledi16:44 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun CMO'su Talin Yıldız oldu16:37 - MSB: Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi16:35 - Başkentte toplu taşıma seferlerine koronavirüs düzenlemesi16:32 - ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' haberleriyle ilgili suç duyurusu16:30 - Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri16:26 - 'Terörden Arananlar Listesi' yenilendi16:24 - Benzine 8 kuruş zam yapıldı
16:21 - Kırklareli'nde ilk koronavirüs vakası olan UMKE personeli taburcu edildi16:20 - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum içi nakil duyurusunu yayımladı16:15 - 'Alınan tedbirlere uyulmazsa, daha sert tedbirler alırız'16:11 - TFF açıkladı: Türk futbolu ilk koronavirüs kaybını verdi16:10 - Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak16:04 - 'Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak'16:00 - Koronavirüs salgınında eğitimi terk etmeyen 2 ülkeden biri olduk15:56 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
LPG'ye büyük indirim geliyor
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,99
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak
İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı
İletişim Başkanı: Kampanya için maaştan kesinti yapılması tasvip edilemez
Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milli dayanışma kampanyası 4
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 4
telefonu sonuna kadar çaldıran insan 4
fatih portakal'ın 31.03.2020 tarihli yayında sert eleştiriler ya 2
bulaşık yıkayan erkek 3
kaza süsü verilmiş cinayetler 1
corona virüs vaka sayısı 2
puan sıkıntısı olmadan kasmadan sözlüğe yazmak 1
zekatların bağış kampanyasına gönderilmesi caizdir 1
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam