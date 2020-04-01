Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurum içi nakil duyurusunu yayımladı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 11/05/2020-29/05/2020 tarihleri arasında 2020 yılı için yapılacak iller arası yer değişikliği atamalarına ilişkin tercihleri alacağını duyurdu
|01 Nisan 2020 16:20
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personelinin atama ve yer değişikliğini düzenleyen Yönetmelik kapsamında 2020 yılı için yapılacak iller arası yer değişikliği atamalarına ilişkin tercihler 11/05/2020-29/05/2020 tarihleri arasında yapılacak olup, konuya ilişkin duyuru ve bölge bazında ilan edilen unvanlara ilişkin tablolar aşağıda belirtilmiştir.
2020 Yılı Yer Değiştirme Atamalarına İlişkin Duyuru
İlan Edilen Kadrolara İlişkin Tablolar
1.
Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
Karşılıklı Yer Değiştirme (Becayiş) İstek Formu
Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formu ( Özelleştirme ve Şahsa Bağlı Kadrolar ile Yardımcı Hizmet Sınıfında görev yapan personel için)
İlgililere Duyurulur.
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