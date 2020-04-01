Benzine 8 kuruş zam yapıldı
EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, 02/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere benzine 8 krş zam yapıldı.
|01 Nisan 2020 16:24
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EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, 02/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere benzine 8 krş zam yapıldı.
EGSİS'den yapılan açıklama;
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı
02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Benzinde 8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat ArtışıEPGİS (@trepgis) April 1, 2020
02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Benzinde 8 Krş/Lt
pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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