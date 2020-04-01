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Benzine 8 kuruş zam yapıldı

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, 02/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere benzine 8 krş zam yapıldı.
 01 Nisan 2020 16:24
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Benzine 8 kuruş zam yapıldı

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, 02/04/2020 tarihinden geçerli olmak üzere benzine 8 krş zam yapıldı.

EGSİS'den yapılan açıklama;

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

Benzinde 8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
Memurlar.Net
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