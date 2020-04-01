ÇAYKUR'dan 'koronavirüs' haberleriyle ilgili suç duyurusu

ÇAYKUR, yerel bir internet sitesinde yer alan daha sonra da başka mecralarda kullanılan "ÇAYKUR'da virüs alarmı", "Virüs işçilere bulaştı" başlıklı haberlerle ilgili söz konusu haber sitesi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, yerel bir internet sitesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) haberiyle ÇAYKUR'a karşı algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Habere konu olan ve Kurum adına son derece rahatsızlık uyandıran iddiaların, başka mecralarda da yer aldığı, bu şekilde "kurum çalışanlarının tamamına hastalık bulaşmış" algısının oluşturulmaya çalışıldığı savunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm dünyada yayılma hızı çok yüksek olan koronavirüsün en büyük ekonomi ve organizasyon gücüne sahip ülkeleri bile çok kısa süre içinde ne hale getirdiği aşikarken, dayanışma içinde olmamızın gerektiği böyle zamanlarda kullanılan dilin daha özenle seçilmesi ve uyarı yapmak çabasındaysak da yapıcı olanın tercih edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. ÇAYKUR üzerinden yapılan haber içeriğinde ise genelleyici, art niyetli, yıpratıcı, sorgulayıcı, yapıcı olmadığı izlenimi veren bir dil kullanılmıştır. Habere konu fabrika çalışanlarımızın hastalık süreçleriyle ilgili kiminle temasla, nerede ve ne zaman başladığı hakkında henüz girift bir durum ve bilinmezlikler varken çalışanlarımızın sadece mesai içindeyken enfekte oldukları, sebebinin ise ÇAYKUR'un tedbir almada yetersiz kaldığı, hatta dışarıdan yapılan uyarıları da dikkate almadığı gibi algıların öne çıkarıldığı haber sitesi hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

Devlet kurumlarının yönlendirmeleriyle ÇAYKUR'da da virüse karşı ülkedeki bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlarla eş zamanlı olarak mücadele verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Müdürlük Acil Eylem Planı ile Risk Değerlendirme Raporu, iş güvenliği uzmanı ekip tarafından hazırlanarak tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve gerekli tedbirler alınmıştır. Genel Müdürlük ve bütün ünitelerimizde dezenfektan dağıtımı yapılarak tüm çalışanların kullanımı sağlanmış, hijyen gerektiren bütün ekipmanlar ortak kullanımdan kaldırılmış, gerekli bilgilendirmeler yazılı olarak yapılmış ve çalışanların maske ve eldiven kullanımına azami dikkat edilmektedir. Kurumumuzun merkez ve taşra ünitelerine ziyaretçi kabulü ve üçüncü şahısların girişi sınırlandırılmış, geniş katılımlı toplantılar, seyahatler ve randevular iptal edilerek yüz yüze görüşmeler en az seviyeye indirilmiştir. Toplu mekanlardan sosyal tesisler, çay bahçesi ve yemekhane hizmetlerine geçici olarak son verilmiş, istisnai yerlerde ise seyrek oturma ve önerilen mesafe kurallarına riayet edilmektedir."