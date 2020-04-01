Başkentte toplu taşıma seferlerine koronavirüs düzenlemesi
|01 Nisan 2020 16:35
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle azalan yolcu sayısından kaynaklı bazı güzergahlara otobüs seferlerinin yeniden düzenlendiğini ve raylı sistemlerin servis süresinde de güncelleme yapıldığını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, EGO Genel Müdürlüğü, Metro ve Ankaray'da taşınan yolcu sayısında 9-30 Mart tarihleri arasında yüzde 90 azalma görülmesi üzerine servis sürelerinde düzenlemeye gidildi.
Buna göre, Batıkent-Kızılay, Kızılay-Çayyolu ve Batıkent-Sincan arasında hizmet sağlayan metro hatlarının hafta içi, cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı günlük yaptığı sefer sayısı ve servis süresi değiştirildi.
Ankaralıların daha çok aktarma yaparak biniş sağladığı Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi-Kızılay Metrosu ve AŞTİ-Dikimevi arasında ulaşımı sağlayan Ankaray'da da yolcu sayısında azalma görülmesinden dolayı hafta içi, cumartesi ve pazar günleri için ayrı ayrı yapılan sefer sayılarında ve hareket sürelerinde değişiklik yaptı.
Ayrıca, 9-30 Mart arasında belediye otobüslerindeki yolcu sayısında yüzde 84 azalma görülmesi nedeniyle Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ile ortak güzergahta çalışan bazı seferleri geçici olarak durdururken, saat 00.00 ile 05.00 arasında düzenlenen gece servislerini de iptal etti.
Açıklamada, kent genelinde hizmet veren diğer hatların mevcut servis programına göre çalışmaya devam edeceği bildirildi.
Raylı sistemlerde yapılan servis saat güncellemesi ve otobüs seferleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, EGO Genel Müdürlüğünün web sitesinde duyurular bölümünü ziyaret edebilirler.
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