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MSB: Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
 01 Nisan 2020 16:37
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MSB: Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaktaki heyetin İspanya Savunma Bakanlığı Temsilcisi Tümgeneral Figuero, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve askeri ataşe tarafından karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiği kaydedildi.
Anadolu Ajansı
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