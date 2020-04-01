MSB: Sağlık malzemeleri İspanyol yetkililere teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
|01 Nisan 2020 16:37
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Madrid'e ulaştırılan koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, uçaktaki heyetin İspanya Savunma Bakanlığı Temsilcisi Tümgeneral Figuero, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve askeri ataşe tarafından karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19ile mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerinin İspanyol yetkililere teslim edildiği kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Alınan tedbirlere uyulmazsa, daha sert tedbirler alırız'
01 Nisan 2020 16:15
|'Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak'
01 Nisan 2020 16:04
|Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın gereği yok
01 Nisan 2020 15:14
|İletişim Başkanı: Kampanya için maaştan kesinti yapılması tasvip edilemez
01 Nisan 2020 12:35
|Kampanyaya yardım yağdı: Tüm Türkiye'den destek
01 Nisan 2020 06:10
|Soylu: Ekrem İmamoğlu aradı, yarım saat anlattım
01 Nisan 2020 01:13
|Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
01 Nisan 2020 00:45
|Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01 Nisan 2020 00:42
|Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
01 Nisan 2020 00:40
|1 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Nisan 2020 00:04