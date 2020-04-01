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RTÜK, reklam Üst Kurul paylarını erteledi

RTÜK, medya hizmet sağlayıcı kuruluşların reklam Üst Kurul paylarının ocak, şubat ve mart ayı ödemelerini erteledi
 01 Nisan 2020 16:47
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RTÜK, reklam Üst Kurul paylarını erteledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla 1793 medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ödeyeceği reklam Üst Kurul paylarının, 3 aylık dönem için ertelenmesine karar verildi.

RTÜK olağan toplantısı, Ebubekir Şahin Başkanlığında videokonferans yöntemiyle yapıldı.

Üst Kurulun bugünkü toplantısında alınan karara göre, 1793 medya hizmet sağlayıcı kuruluşun ödeyeceği ocak, şubat, mart ayı reklam Üst Kurul payları, 3 aylık dönem için ertelendi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ekonomik bağlamda yapılan desteklere, RTÜK olarak katkı sağladıklarını belirtti.

Bu zor dönemde yayıncıları ve çalışanlarını rahatlatmak istediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Fedakarca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle yerel ve ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarımıza yardımcı olmakla beraber, medya sektöründe çalışan meslektaşlarımızın da salgın boyunca işlerini kaybetmelerine neden olabilecek ekonomik etkileri en aza indirgemeyi hedefliyoruz. Sektörümüzdeki istihdama destek oluyoruz. Kurulumuzun oy birliği ile alınan bu karara imza koyan kurul üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Anadolu Ajansı
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