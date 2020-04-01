Ücretli öğretmenlerin ek dersleri ödenecek
|01 Nisan 2020 17:02
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koronavirüs ile sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:
Devlet olarak gereken tüm destekleri sunuyoruz ve sunmaya devam ediyoruz.
Vergi ve SGK ödemelerinin tamamını erteledik. Asgari ücret desteğine devam ediyoruz. İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız. Salgın sonrası ekonomide yeni bir dönem başlayacak.
Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız.
Firmalar, İşçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin.
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile salgından etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.
Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz.'Ek ders ücretleri uzaktan eğitimin başladığı tarihten itibaren ödenecek'
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz.Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 1, 2020
Ücretli öğretmenlerimizin ve usta öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız
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