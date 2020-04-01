Altın yeniden 340 TL'nin üstüne çıktı
|01 Nisan 2020 17:27
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 340 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 338 bin 400 lira, en yüksek 341 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 340 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 885 bin 440,74 lira, işlem miktarı ise 546 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 184 milyon 599 bin 812,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, ve Odeabank şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|337.800,00
|1.600,55
|En Düşük
|338.400,00
|1.591,00
|En Yüksek
|341.600,00
|1.599,00
|Kapanış
|340.500,00
|1.599,00
|Ağırlıklı Ortalama
|339.875,56
|1.595,85
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|183.885.440,74
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|546,39
|Toplam İşlem Adedi
|26
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