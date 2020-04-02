Aynı Üniversiteden ilanlara üç farklı başvuru yöntemi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 30 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda;

- 2 Sözleşmeli Personel,

- 12 Doktor Öğretim Üyesi,

- 14 Öğretim Görevlisi olmak üzere

Toplamda 28 kadro ilan etmiştir.

Söz konusu kadrolara dair ilan metnini incelediğimizde ilgili üniversitenin üç farklı türden personel alım yönteminde üç farklı başvuru seçeneğine yer verdiğini görüyoruz.

Sözleşmeli personel alımına dair ilanda, "Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında ilana başvuru şekli ve belgelerin teslim işlemleri pesonel@subu.edu.tr adresine mail yoluyla yapılması ve ayrıca belgelerin ulaşıp ulaşmadığının 0.264.616 01 34 - 0.264.616 01 43 nolu telefonlardan teyit edilmesi (mesai saatleri içinde) gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla yapılan başvurular güvenlik nedeniyle dikkate alınmayacaktır ." ibaresine yer verilmiştir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLAN METNİ

Doktor öğretim üyesi kadrolarına dair ilanda ise; "Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir." denilmiştir.

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

Öğretim görevlisi alımlarında ise, "Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır." İfadesi bulunmaktadır.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İLANI