Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|01 Nisan 2020 17:35
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,5700
|6,5710
|6,6800
|6,6810
|Avro
|7,1920
|7,1930
|7,2970
|7,2980
|Sterlin
|8,1270
|8,1680
|8,2840
|8,3250
|İsviçre Frangı
|6,7900
|6,8240
|6,8960
|6,9310
|ANKARA
|ABD Doları
|6,5100
|6,5900
|6,6200
|6,7200
|Avro
|7,1400
|7,2300
|7,2400
|7,3400
|Sterlin
|8,0200
|8,2000
|8,0400
|8,4000
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