Çankırı'nın Aliözü köyündeki karantina tedbirleri kaldırılıyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde tedbirlerin sonlandırılacağı bildirildi.
|01 Nisan 2020 17:48
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü köyünde tedbirlerin sonlandırılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 28 Mart Cumartesi günü başlayan karantina uygulamasının, yapılan değerlendirmeler sonucu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla saat 22.00'de sonlandırılacağı ifade edildi.
Aliözü köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınmış, köye giriş çıkışlarda jandarma ekiplerince tedbir alınmıştı.
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