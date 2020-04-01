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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 554,00 liradan işlem gördü
 01 Nisan 2020 17:51
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,06 artışla 341,20 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 554,00 lira, Cumhuriyet altını 2.268,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 341,20 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 340,80 341,00 341,00 341,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.246,00 2.267,00 2.247,00 2.268,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 311,00 315,00 311,00 315,00
Lira(Tam) Ziynet 2.195,00 2.215,00 2.196,00 2.216,00
Yarım Ziynet 1.097,00 1.107,00 1.098,00 1.108,00
Çeyrek Ziynet 549,00 554,00 549,00 554,00
Anadolu Ajansı
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