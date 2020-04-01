LPG'ye büyük indirim yapıldı

ÇİN SALGINI NASIL DURDURDU? ÇİNLİ DOKTOR ANLATTI

Çin'in Wuhan kenti salgının çıkış noktasıydı. Kent Çinli yetkililer tarafından hızla karantina altına alındı ama yine de çevre vilayetlere yayılması engellenemedi. İşte o eyaletlerden biri de Hunan. Bölgedeki 3 aylık mücadelenin ardından uzman doktorlardan Peng Yue görevini tamamladı. Çünkü artık onun 28 Ocak'tan beri aralıksız çalıştığı kentte vaka sayısı artık sıfır. Doktor Peng Yue, mücadelenin seyrini ve yaşadıklarını NTV'ye anlattı.