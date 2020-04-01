1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek dersi öğretmenleri için ek ders düzenlemesi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara ara verildiği dönemde de, planlama ve bakım-onarım görevi ile işletmelerde meslek eğitimi görevlerine ek ders verileceğini açıkladı
 01 Nisan 2020 18:23
Yazdır
Meslek dersi öğretmenleri için ek ders düzenlemesi

Atölye Laboratuvar öğretmenlerinin staj/işletme faaliyetleri ders görevinin yapılmış sayılacağı görevler kapsamına alınmıştır.

Okulların ara verildiği süre boyunca bu ücretleri ödenmeye devam edilecek.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bodrum'da müzik öğretmenleri 'evde kal' şarkısı besteledi
31 Mart 2020 20:55		 MEB, eşi işsiz kalan aylıksız izinli öğretmeni döndürecek
31 Mart 2020 17:17
Ücretli öğretmenler için görüşme başladı
31 Mart 2020 07:21		 Ne virüs ne de mesafe öğrencileri ile arasına giremedi
30 Mart 2020 19:30
Hangi öğretmenler, canlı ders anlatımına başlayacak? Bakanlık açıkladı
30 Mart 2020 13:00		 17 ülkenin öğretmenleri 'Evde Öğrenin' projesi başlattı
29 Mart 2020 17:02
Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında
29 Mart 2020 16:37		 Öğretmenlerden, bazı ek derslerin kesilmesi kararına destek
28 Mart 2020 18:30
MEB, koronavirüsün yarattığı krizden dolayı, bazı ek ders ödemelerini yapmayacak
28 Mart 2020 17:13		 Öğretmenler 3D yazıcıları evlerine götürüp maske üretti
26 Mart 2020 20:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü18:57 - İyileşmiş hastanın kanıyla korona tedavisi18:57 - Lojman satış işlemleri iptal edildi18:55 - Ücretsiz izin değil kısa çalışma imkanı18:52 - Yol kontrolünde koronavirüs şüphesi taşıyan bir kişi karantinaya alındı18:45 - PTT'den 'sosyal mesafe' uyarısı18:42 - Evinden çıkamayan yaşlıların ayağına doktor ve hemşire hizmeti18:37 - Ağrı'da 7 köyün karantinaya alındığı iddiasına valilikten yalanlama18:31 - Kampanya'ya 58 dönümlük arsasını hibe etti18:27 - Bu ilçelerde 3'ten fazla kişinin yan yana yürümesi yasaklandı
18:23 - Meslek dersi öğretmenleri için ek ders düzenlemesi18:22 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:11 - UEFA, koronavirüs nedeniyle hazirandaki bütün milli maçları erteledi18:08 - LPG'ye büyük indirim yapıldı17:57 - Avrupa'da koronavirüsten 108 Türk hayatını kaybetti17:51 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:48 - Çankırı'nın Aliözü köyündeki karantina tedbirleri kaldırılıyor17:45 - Karantina tedbirleri video konferans uygulamalarına talebi artırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
LPG'ye büyük indirim geliyor
Ücretli öğretmenlerin ek dersleri ödenecek
Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak
%0,99 faizle 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
Vali'nin ardından il sağlık müdüründe de koronavirüs çıktı
İki rektörden hayati uyarılar: Nisanda aman dikkat
İletişim Başkanı: Kampanya için maaştan kesinti yapılması tasvip edilemez
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maaşını paylaş kardeşinle yakınlaş kampanyası 1
karantina 1
Gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz 1
sözlüğün iceman'in omuzlarında yükselmesi 3
telefonu sonuna kadar çaldıran insan 3
berber 3
zekatların bağış kampanyasına gönderilmesi caizdir 1
gezi'nin maliyeti 157 milyar dolar 1
Hilmi Bulut 1
sosyal fobi 2
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam