Meslek dersi öğretmenleri için ek ders düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığı, okullara ara verildiği dönemde de, planlama ve bakım-onarım görevi ile işletmelerde meslek eğitimi görevlerine ek ders verileceğini açıkladı
|01 Nisan 2020 18:23
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Atölye Laboratuvar öğretmenlerinin staj/işletme faaliyetleri ders görevinin yapılmış sayılacağı görevler kapsamına alınmıştır.
Okulların ara verildiği süre boyunca bu ücretleri ödenmeye devam edilecek.
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