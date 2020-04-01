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Evinden çıkamayan yaşlıların ayağına doktor ve hemşire hizmeti

Antalya'da korona virüs salgını sebebiyle evinden çıkamayan ve sağlık hizmetine ihtiyacı olan 65 yaş üstü vatandaşların ayağına doktor geliyor
 01 Nisan 2020 18:42
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Evinden çıkamayan yaşlıların ayağına doktor ve hemşire hizmeti

Antalya'da Büyükşehir Belediyesi telefonla ulaşılan 65 yaş üstündeki vatandaşların doktor taleplerini yerine getiriyor.

Telefonla talepler toplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen sağlık hizmetlerinde pandemi haline gelen korona virüs yüzünden sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan 65 yaş üstündeki yurttaşlara telefonla ulaşıyor. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, yaşlılara ihtiyaçları olup olmadığını soruyor. İhtiyaç durumunda sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor. Bu kapsamda ulaşılan Hatice Uysaler, babası Mehmet Tursun'un sağlık kontrolü için görevlilerden yardım talebinde bulundu. İvedi şekilde harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti ekibi, Kepez İlçesi Çankaya Mahallesindeki eve ulaştı. Doktor ve hemşireden oluşan ekip evde bulunan aile bireylerini muayene etti, sağlık taramasından geçirdi. Korona virüs salgını nedeniyle bilgilendirme yapılarak evden çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Doktor ayağımıza geldi

65 yaşındaki Hatice Uysaler, kalp yetmezliği olan 82 yaşındaki babası Mehmet Tursun'un sağlık kontrolü için Evde Sağlık Hizmeti talep ettiklerini söyleyerek, "Büyükşehir Belediyesinden telefonla arayıp bir ihtiyacınız var mı diye sordular, ben de sadece doktor istiyorum dedim. Ben kronik astım hastasıyım, babamın bypass ameliyatı geçirdi kalp yetmezliği var. Muayene olmak istedik. Sağ olsunlar hemen doktor ve hemşire evimize geldi. Babamı da beni de güzelce muayene ettiler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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