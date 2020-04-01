Yol kontrolünde koronavirüs şüphesi taşıyan bir kişi karantinaya alındı

Kastamonu-Ankara karayolunda yol kontrolü yapan polis ekipleri, ateş ölçer ile yaptıkları denetimde korona virüs şüphesi olan bir hastayı karantinaya aldı. Ayrıca 65 yaş ve üstü izin belgesi olmadan yolculuk yapan bir araca da idari para cezası uyguladı.

Kastamonu'da korona virüs salgınına karşı sıkı tedbirler alındı. Tedbirler kapsamında şehir girişinde yaklaşık 2 kilometreden fazla kuyruk oluştu. Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde görülen korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Kastamonu'nun girişlerinde kontroller sıklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından şehirlerarası otobüslere gelen yasağın ardından diğer araçlar da yol kontrollerinde denetleniyor ve tüm sürücülerin ateşi ölçülüyor. Seyahat izni olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara da müsaade edilmiyor. Bu kapsamda Kastamonu'da şehir girişinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların korona virüs salgınına karşı ateşleri ölçüldü. Kontroller sırasında yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kastamonu-Sinop karayolu, Kastamonu-Ankara karayolu ve Kastamonu-İstanbul karayolu üzerinde korona virüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polisler, kontrol noktasında araçları tek tek durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş ve üstü vatandaşların seyahat izin belgeleri kontrol edildi. Valilik izniyle sefer yapan şehirlerarası otobüslerde de denetim yapıldı. Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla kontrol için hastaneye sevk edildi. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri maske ve eldiven takmayanları ise uyardı.

Korona virüs taşıyan bir şüphesi hasta karantinaya alındı

İstanbul'dan Kastamonu'ya gelen ve Kastamonu-Ankara karayolu üzerinde yol kontrolüne takılan bir araçta polis ekipleri, ateş ölçer ile kontrol yaptı. Ateş ölçerle yapılan denetimde yüksek ateşi olduğu görülen bir hasta, korona virüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı. Polis ekipleri, olay yerine sağlık ekiplerini çağırarak ateşi yüksek çıkan hastayı Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ayrıca polis ekipleri, araçta 65 yaş ve üstü bir yolcuya da, izin belgesi olmadan seyahat etmekten dolayı idari para cezası uyguladı.

Sürücülerden Yücel Dikmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Her yerde yapılması gereken bir uygulama. Bizim sağlığımız için önemli." dedi. Hasan Acar ise oto sanayide işçi olduğu için şehir merkezine geldiğini ifade ederek, "Evde kal uyarılarına uyuyoruz. Bu uygulamada çok güzel, tebrik ederim." diye konuştu.

"Taşköprü yolunda 2 kilometre kuyruk oluştu"

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu da, Kastamonu-Taşköprü yolu üzerinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğunu belirterek, "Bu kadar ciddi bir durumda bu kadar işi ciddiye almamak çok doğru bir tavır değil. Evet, özel aracınızla seyahat etmenize engel bir durum yok ama illi bu konuda da bir yasak mı gelmesi gerekiyor. Lütfen sağlığınız için evde kalın" dedi