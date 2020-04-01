Sağlık Bakanı açıkladı. En çok vaka %60 ile İstanbul'da

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları;

- Dayanışma şuan izolasyonla gerçekleşiyor. Şuan dünyanın başarısı, izolasyonla mümkün olabilmiştir.

- Temas içinde olmayacağız. İzolasyon konusu her gün önem kazanıyor. Tıp bize temastan kaçın diyor, araya mesafe koy diyor. Bunun yapmazsak diğer tedbirler bir işe yaramaz. Tedbire karşımız ortak olmalıdır.

- Aziz milletim izolasyon temel meseledir. Bugünler şüphesiz ki geçicidir. Bu bir savaştır, halk sağlığı savaşıdır.

- Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır, biliyorsunuz ama tekrar söylüyorum. Hayatınızı koruyun. Yuvamız gücümüz olmalıdır.

- Son 24 saatte yapılan test satısı 14.396. Vaka sayısı 2.148. 63 kişi hayatını kaybetti. 333 hastamız da iyileşti. Bazı bilgiler endişe verici olabilir. Ama vakaları hızlı tespit etmeye başladık.

- Filyasyon yaptığımız hasta sayısı 10 bine vardı. 47.156 kişiyi taramış olduk.

- Bu virüsün bütün dünyaya yayılımı 3 ayda, ne kadar kolay yayıldığını görmemiz gerekiyor.

- Test sayısında haftaya 20-25 bin aralığına çıkacağız, daha sonra 30 binli rakamları göreceğiz. Sahayı hızlıca taramak istiyoruz.

- Testi herkese değil, pozitif olma ihtimali olanlara yapacağız. Hastalık bulgusu olanlara bu test yapmalı, herkes bu dönemde pozitifmiş gibi izole etmeli ve dönemi geçirmeli.

- Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Bütün illerimizde artık bu vaka var. Ön planda İstanbul. Burada 8.852. %60'lara varıyor. 853 ile İzmir, 712 Ankara, 584 Konya, 410 Kocaeli izliyor

- Yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i yoğun bakımda.