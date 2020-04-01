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Sağlık Bakanı açıkladı. En çok vaka %60 ile İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. Koca "Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Bütün illerimizde artık bu vaka var. Ön planda İstanbul. Burada 8.852. %60'lara varıyor. 853 ile İzmir, 712 Ankara, 584 Konya, 410 Kocaeli izliyor" dedi.
 01 Nisan 2020 19:47
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Sağlık Bakanı açıkladı. En çok vaka %60 ile İstanbul'da

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları;

- Dayanışma şuan izolasyonla gerçekleşiyor. Şuan dünyanın başarısı, izolasyonla mümkün olabilmiştir.

- Temas içinde olmayacağız. İzolasyon konusu her gün önem kazanıyor. Tıp bize temastan kaçın diyor, araya mesafe koy diyor. Bunun yapmazsak diğer tedbirler bir işe yaramaz. Tedbire karşımız ortak olmalıdır.

- Aziz milletim izolasyon temel meseledir. Bugünler şüphesiz ki geçicidir. Bu bir savaştır, halk sağlığı savaşıdır.

- Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır, biliyorsunuz ama tekrar söylüyorum. Hayatınızı koruyun. Yuvamız gücümüz olmalıdır.

- Son 24 saatte yapılan test satısı 14.396. Vaka sayısı 2.148. 63 kişi hayatını kaybetti. 333 hastamız da iyileşti. Bazı bilgiler endişe verici olabilir. Ama vakaları hızlı tespit etmeye başladık.

- Filyasyon yaptığımız hasta sayısı 10 bine vardı. 47.156 kişiyi taramış olduk.

- Bu virüsün bütün dünyaya yayılımı 3 ayda, ne kadar kolay yayıldığını görmemiz gerekiyor.

- Test sayısında haftaya 20-25 bin aralığına çıkacağız, daha sonra 30 binli rakamları göreceğiz. Sahayı hızlıca taramak istiyoruz.

- Testi herkese değil, pozitif olma ihtimali olanlara yapacağız. Hastalık bulgusu olanlara bu test yapmalı, herkes bu dönemde pozitifmiş gibi izole etmeli ve dönemi geçirmeli.

- Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Bütün illerimizde artık bu vaka var. Ön planda İstanbul. Burada 8.852. %60'lara varıyor. 853 ile İzmir, 712 Ankara, 584 Konya, 410 Kocaeli izliyor

- Yüzde 80'i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 75'i yoğun bakımda.

Anadolu Ajansı
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