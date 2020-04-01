Lojman satış işlemleri iptal edildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Lojman Satış işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu
|01 Nisan 2020 18:57
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı ya da açık teklif usulü ile yapılacak olan ihalelerden, ilanı yapılmış olanların iptal edilmesini, henüz ilanı yapılmamış olanların hakkında ise Nisan ayı sonuna kadar herhangi bir işlem tesis edilmemesini istedi
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