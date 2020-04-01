Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
|01 Nisan 2020 19:04
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Putin, Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil olmak üzere İdlib ve Suriye konusunda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.
Erdoğan ve Putin Kovid-19 salgınıyla ilgili durumu ele aldı, enfeksiyonla mücadele için alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdi.
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