Koronavirüs taşıyıcılarının yüzde 25'i belirti göstermiyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcılarının yüzde 25'nin belirti göstermediğini söyledi.
|01 Nisan 2020 19:07
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Dr. Robert Redfield, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyıcılarının yüzde 25'nin belirti göstermediğini söyledi.
Ulusal Halk Radyosuna (NPR) konuşan Dr. Redfield, virüsle ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin yeni bilgileri paylaştı.
Redfield, "Şu an teyit edebileceğimiz yeni bilgilerden biri, virüse enfekte olmuş kişilerden önemli oranı aslında belirti göstermeden kalabiliyor. Bu oran yüzde 25'i bulabilir." dedi.
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