1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Doğan Grubu'ndan 9 milyon liralık bağış destek

Doğan Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 milyon TL bağışladı.
 01 Nisan 2020 19:09
Yazdır
Doğan Grubu'ndan 9 milyon liralık bağış destek

Doğan Grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 9 milyon TL bağışladı.

Gruptan yapılan açıklamada, Doğan Grubu tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, Doğan Holding adına 5 milyon TL, Aydın Doğan Vakfı adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 500 bin TL ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 500 bin TL, Hepsiburada adına Sağlık Bakanlığı'na 1,5 milyon TL değerinde 500 bin adet cerrahi maske ve 500 bin adet muayene eldiveni, Nesine.com adına 1,5 milyon TL olmak üzere toplam 9 milyon TL bağışla destek verdiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Güven, sevgi ve dayanışma gibi bizi biz yapan, bizi bir arada tutan ortak değerlerimizin ışığında, ülkemizin ve milletimizin bu zorlu süreci geride bırakacağına inancımız tam. Yaşadığımız bu zor günlerde büyük bir fedakarlıkla çalışan, başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm vatandaşlarımız için sahada görev yapanlara minnettarız. Bugün akaryakıt perakendesi, enerji, sanayi, motorlu taşıtlar, finansal hizmetler, internet - eğlence - medya, gayrimenkul, ticaret ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Doğan Grubu olarak 61 yıldır olduğu gibi bugün de ülkemize ve milletimize destek olmak, birlik ve beraberliğe katkı sunmak bizim için çok önemli. Bu topraklardan kazandıklarımızı, devletimizle, halkımızla ve bu büyük mücadelede en büyük gücümüz olan sağlık çalışanlarıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emekleriyle, varlıklarıyla, sabırlarıyla katkı veren her kişi ve kuruma teşekkür ediyoruz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ASELSAN'dan 3 yılda 3 bin 'göz'
01 Nisan 2020 11:09		 GİB ihracatçılara virüs nedeniyle kolaylık sağladı
01 Nisan 2020 10:44
Dolar güne yükselişle başladı
01 Nisan 2020 09:47		 Vatandaş faizsiz öteleme istiyor
01 Nisan 2020 08:45
Mobile uyanlar her cebe giriyor
01 Nisan 2020 08:11		 KİT ve özelleştirilecek kuruluşların borcu 105 milyar lira
31 Mart 2020 21:11
Bakanlık, KİT'lerin istihdam verilerini açıkladı
31 Mart 2020 20:13		 TOFAŞ, Bursa fabrikasında üretime ara verecek
31 Mart 2020 20:09
Türk Telekom CEO'su: 40 milyon lira bağışlıyoruz
31 Mart 2020 20:07		 DEİK Başkanı 10 milyon TL destek veriyoruz
31 Mart 2020 19:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:01 - Bloomberg: Çin, koronavirüs salgınını örtbas etti20:57 - Sağlık Bakanı, çok yaklaşan görevliyi uyardı: Yaklaşma20:51 - Başsavcılık: Tüm tedbirler en hassas şekilde alınmıştır20:46 - Beylikdüzü Belediyesi, dijital kütüphane dönemini başlattı20:40 - Selimiye Camisi'ne 'Evde Kal Türkiye' mahyası asıldı20:36 - Bakan Soylu: Şehirlerden şehirlere gitmeyin20:30 - Bakan Koca: İstifa sonrası dönüş kurası açabiliriz20:26 - 'Cezaevi personeli tedbirlere karşı çıktı' iddiası yalanlandı20:18 - Sağlık Bakanı ağlayarak açıkladı: 601 sağlık personeli var20:14 - İBB'nin 90 personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
20:12 - Kırklareli Sağlık Müdürü, evinde izole altında olacak19:47 - Sağlık Bakanı açıkladı. En çok vaka %60 ile İstanbul'da19:44 - Dünyada koronavirüs vaka sayısı 900 bini geçti19:41 - Gazeteci Hakan Aygün hakkında suç duyurusu19:40 - Sağlık Bakanlığı: 63 hasta hayatını kaybetti19:39 - Kıvanç Tatlıtuğ'un test sonucu belli oldu!19:36 - Ünlü dahiliye profesörü, koronadan hayatını kaybetti19:33 - CHP'li eski vekil de koronavirüse yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çalıştığınız kamu kurumunda, dönüşümlü veya uzaktan çalışmaya geçildi mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bugün karantina altına alınan yerleşim yerleri
Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk açıklama: Beni müşahade altına aldılar
LPG'ye büyük indirim geliyor
Ücretli öğretmenlerin ek dersleri ödenecek
Sağlık Bakanı açıkladı. En çok vaka %60 ile İstanbul'da
Bilim Kurulu toplandı... Fahrettin Koca 19.10'da açıklama yapacak
%0,99 faizle 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar
YÖK, öğrencilere kayıt dondurma hakkı verdi
Ünlü dahiliye profesörü, koronadan hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı: 63 hasta hayatını kaybetti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Devlet içinde devlet olmaz 3
intihar süsü verilmiş cinayetler 1
vurdumduymaz 1
Halkın elektrik ve su faturalarını devlet ödeyecek 1
dark 1
Emeksepeti 1
boşvermişim dünyaya 1
fatih terim'in 5 günde iyileşmesi 3
iddaa bayilerinin kütüphanelerden daha kalabalık olması 2
İtalya ve İspanya'nın Türkiye'ye teşekkür etmesi 1
SON İLANLAR
Ankara Esertepe Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Proje Kapsamında Usta Öğretici Alacak
Bahşılı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yaylakent Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 İşçi Alacak
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
TÜBİTAK 36 Personel alacak
Aksaray Belediyesi 25 İtfaiye Eri Alacak-İlan ertelendi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 50 İtfaiye Eri alacak- İlan ertelendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Stajyer Kontrolör alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam