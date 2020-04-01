Muş'ta bir köy karantinaya alındı
Muş'un Korkut ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|01 Nisan 2020 19:12
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Muş'un Korkut ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünün karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Korkut ilçesine bağlı Güneyik köyünde Kovid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alınmıştır. Köy sakinlerinin sağlık ve diğer ihtiyaçları için her türlü tedbir alınmıştır."
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