Ankara'da karantinaya alınan 2 bin 25 kişi tahliye edildi
|01 Nisan 2020 19:13
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Suudi Arbistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'nın Gölbaşı ile Haymana ilçelerinde bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlardan 2 bin 25'i tahliye edildi.
Karantina altında tutulan vatandaşlar, Ankara içerisinde farklı ilçelere ve 53 şehre otobüslerle tahliye edildi. Halen yurtta kalan 600 kişinin de tahliye hazırlıklarının devam ettiği öğrenildi.
Bu arada karantinada bulunan 60 yabancı uyruklu ise Gölbaşı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdundan, İskitler Hüseyin Gazi Öğrenci Yurduna nakledildi.
Umreden dönen ve Ankara dışında ikamet eden 1800 kişi ile Ankara'da yaşayan 225 kişi, evlerine gönderildi.
Bu kişiler İçişleri Bakanlığının belirlediği toplu taşıma araçlarındaki yolcu kapasitesi kurallarına dikkat edilerek taşındı.
Tahliye çalışmaları kapsamında karantina bölgesinden ayrılan tüm araçların Gölbaşı Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildiği öğrenildi.
Gölbaşı'nda bulunan KYK yurtlarında boşalan odaların ise temizlenip dezenfekte edildiği, kapılarının kilitlenerek steril halde tutulduğu öğrenildi.
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